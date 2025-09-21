【MLB】ドジャース 7ー5 ジャイアンツ（9月20日・日本時間21日／ロサンゼルス）【映像】100マイル粉砕！現地騒然の大谷53号！ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でジャイアンツ戦に先発出場。6回の第4打席では2試合連発となる53号ソロホームランを放つなど、この日は3打数1安打、1本塁打、2四球の活躍を見せた。ドジャースは初回に4点を失うも、一発攻勢で見事な逆転劇。マジックを1つ減らして「3」として