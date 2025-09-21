■MLBドジャース7ー5ジャイアンツ（日本時間21日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が、本拠地でのジャイアンツ戦に“1番・DH”で出場。3打数1安打2四球。自己記録の25試合連続出塁をマークすると、6回には今季11度目となる2試合連続弾の53号でリーグトップタイに並んだ。チームも4点差を逆転し、4連勝。地区優勝マジックが3となった。前日は引退発表をした先発カーショーの本拠地最終登板で1点ビハインドの5回