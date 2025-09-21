＜ピュア・インシュランス選手権2日目◇20日◇カリフォルニア州◇ペブルビーチGL（6828ヤード・パー72）、スパイグラスヒルGC（7000ヤード・パー72）＞プロアマ形式で行われる今週のPGAチャンピオンズツアー（米国シニア）は、第2ラウンドが終了した。第1ラウンドと第2ラウンドはプロ1人にジュニア1人、アマチュア2人が同組で、ペブルビーチGL（PB）とスパイグラスヒルGC（SH）を各日プレー。第2ラウンド終了時点で50位タイまで