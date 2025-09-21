女優の長澤まさみ（38）が21日に都内で行われた、主演映画「おーい、応為」（監督大森立嗣、10月17日公開）の完成披露上映会舞台あいさつに出席した。江戸時代を舞台に破天荒な絵師・葛飾北斎の娘であり弟子でもあった葛飾応為の生涯を描いた本作。長澤は、父をしのぐ画才を持ち、北斎の右腕として男社会を駆け抜けた応為を演じた。長澤は「すごく良い思い出として私の人生に焼き付いている」と笑顔。役を演じたときの気持ち