◇ナ・リーグドジャース7―5ジャイアンツ（2025年9月20日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席で今季11度目の2戦連発となる53号を放ち、ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに並んだ。大谷の活躍などでナ・リーグ西地区首位のチームは逆転勝利で4連勝とし、地区優勝マジックを3とした。最短で22日（同23日）に