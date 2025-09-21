元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子は21日、キャスターを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。世界陸上男子110メートル障害で5位に入賞し、レース後に号泣しながら自問自答のようなコメントを口にした村竹ラシッド（23）についてコメントした。村竹は16日に行われた男子110メートル障害決勝で、世界大会では2年連続の5位入賞をおさめた。レース後のインタビューでは「何が足りなかったんだろうな…。何が今