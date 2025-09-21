◆米大リーグドジャース７―５ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２試合連続本塁打となる５３号ソロを放ち、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に並んだ。ドジャースは１回表に４点を先取されたが逆転勝ち。４年連続となる地区優勝へのマジックを「