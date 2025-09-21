毎日が幸せで、彼に離婚歴があることをあまり気にしていなかったという主人公。たしかに聞きにくいことですよね。ただ、友人から尋ねられ自分も気になるように…。過去のことは関係ない、前妻に原因があったのかもしれない、と思うようにしていたそうです。【まんが】元カノに依存する男(ウーマンエキサイト編集部)