◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（２１日・バンテリンドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が２１日、中日戦でベンチ外となった。マルティネスは１９日、２０日の広島戦（東京ドーム）で２連投中。移籍１年目でキャリアハイを更新する４４セーブ目をマークしていた。またドラフト１位ルーキーの石塚裕惺内野手もベンチ外となっている。石塚はここまで３試合に出場して３打数無安打。