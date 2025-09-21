吉永小百合が主演する新作映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（１０月３１日公開、阪本順治監督）が、スペインで開催中の「第７３回サン・セバスティアン国際映画祭」のオフィシャルセレクションで現地時間２０日に公式上映された。この上映が日本（２４日）よりも早いワールドプレミアとなった。「てっぺん―」は、吉永の１２４本目の映画出演作。女性として世界で初めてエベレスト登頂に成功した登山家・田部井淳子さん