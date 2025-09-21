元モーニング娘。で女優の久住小春（33）が21日、自身のインスタグラムを更新。国立競技場で熱戦が続く世界陸上を現地観戦した姿を公開した。「#世界陸上TVでみて生で観戦したかったので、生で観れて大感動」とつづり、国立競技場でのショットをアップ。「リレーが決勝進出ですね〜今日もたのしみ」とつづった。「女子5000メートルも選手の走りに心うたれました#世界陸上#国立競技場」と記した。さらに、タレント