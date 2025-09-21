上沼恵美子（70）が21日に放送された読売テレビのバラエティー「上沼・高田のクギズケ！」に出演。番組では自民党総裁選を取り上げた。総裁選を巡っては、茂木敏充前幹事長（69）と小林鷹之元経済安保相（50）、林芳正官房長官（64）、高市早苗前経済安全保障担当相（64）、小泉進次郎農相（44）の5人が出馬表明している。初の女性首相を目指して自身3度目となる自民党総裁選に挑む高市氏について、上沼は「高市さんがなったら、初