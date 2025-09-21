【その他の画像・動画等を元記事で観る】 WOWOWにて、11月から再びYOASOBIを特集した『YOASOBI×WOWOWスペシャル』の放送・配信が決定。さらに10月1日の結成記念日には、11時間連続で7番組を一挙アンコール放送・配信することも発表された。 ■YOASOBIの韓国・ソウルでの初公演をはじめとする、連続特集をお届け！ WOWOWでは、YOASOBIがイギリスのOVO Arena Wembleyで開催した単独ライブとその裏側に迫る連続特集を8月と9