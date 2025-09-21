【ソルトレークシティー共同】ラグビーのパシフィック・ネーションズカップ（PNC）は20日、米国のソルトレークシティーで決勝が行われ、世界ランキング13位の日本代表は同9位のフィジー代表に27―33で敗れて準優勝となった。日本は前半にフッカー江良（東京ベイ）の先制トライなどで10点をリードしたが、その後に失点を重ねて10―26で折り返した。後半は2トライを奪って追い上げたが、及ばなかった。フィジーとの通算対戦成績