ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）のジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。６回に２戦連発となる５３号ソロを放った。この日も豪快な音が鳴り響いた。３打席目までは無安打に終わっていた大谷だったが、５―４の６回に迎えた４打席目ではペゲーロの投じた５球目の直球を完ぺきに捉えると、打球は鋭く伸びながら左中間スタンドへ一直線。打った瞬間にスタンドインを確信する一発に球場のドジャ