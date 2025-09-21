友人Aさんの話です。久しぶりに帰省した娘さんから「お母さん、私の名前、覚えてる？」と投げかけられた一言。その冗談めいた言葉に、胸を締めつけられるような後悔を覚えた出来事です。 「お姉ちゃん」と呼ぶのが当たり前に Aさんには娘と息子がいます。体が弱ってからは、娘が何かと手伝ってくれるようになり、帰省のたびに顔を出してくれました。そんな娘に、Aさんは昔から「お姉ちゃん」と呼びかけていました。 弟が生ま