９月２１日の阪神５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル＝９頭立て）は、８番人気のバークシャーシチー（牡、栗東・牧田和弥厩舎、父モズアスコット）が差し切って勝利した。勝ち時計は１分４７秒２（良）。スタートは出遅れ、インの中団で追走。逃げ馬が大きくリードをとるなか、冷静に脚をためた。４角で合図を出されると、外を回ってシャープな伸び。上がり最速タイ３３秒６の末脚で、２番手から抜け出していたコスモフィレン