◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―巨人（２１日・バンテリンドーム）巨人は２１日、中日戦のスタメンを発表した。日米通算２００勝目をかけて田中将大投手が先発する。１〜８番は前日２０日の広島戦（東京ドーム）と同じ並びとなった。２戦連発中の４番・岡本和真内野手ら好調の打線が、田中将を援護できるか。以下、両チームのスタメン。【巨人】１（左）丸、２（中）キャベッジ、３（遊）泉口、４（三）岡本、５（捕）岸田