管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。今回は、コウケンテツさんの「納豆パスタ」を再現してみました。冷蔵庫に常備しているもので簡単にできるお手軽なパスタです。美味しく作る工夫やおすすめのアレンジも紹介しているので、ぜひみなさんもチェックしてみてくださいね！【詳細】他の記事はこちらコウケンテツさんの「納豆パスタ」再現レシピ納豆パスタの材料（2人分）スパゲティー160g湯1.5リットル