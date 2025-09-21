自立せず、お手入れも面倒だった以前の携帯用コップを卒業しました。それは、セリアで「コレだ！」という携帯コップを見つけたから。コンパクトなサイズ感で収納しやすく、ちゃんと自立するのが便利。しかもフック穴付きだから、吊り下げて乾かせるのも◎。優秀すぎる『frospa 携帯コップ』をご紹介します。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：frospa 携帯コップ価格：￥110（税込）サイズ（約）：W41×D27×H70mm容量：30mL