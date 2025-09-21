【ソルトレークシティー（米ユタ州）＝帯津智昭】ラグビーのパシフィック・ネーションズ杯は２０日（日本時間２１日）、決勝が米ユタ州ソルトレークシティーで行われ、世界ランキング１３位の日本は同９位のフィジーに２７―３３（前半１０―２６）で敗れ、準優勝だった。後半開始直後に最大２３点差をつけられたが、６点差まで追い上げる粘りを見せた。前回大会も決勝でフィジーに１７―４１で敗れており、またも壁を越えられな