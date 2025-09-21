20th Centuryの長野博、井ノ原快彦によるユニット“ながのーず”が20日、滋賀・草津市で開催された『イナズマロック フェス 2025』に出演し、昨年に続き会場を大きく沸かせた。2024年に「イナズマロック フェス」出演を機に結成し、話題を呼んだ“ながのーず”。今年はさらに進化したステージを披露した。【写真】“ウルトラマン滋賀”こと西川貴教とも3ショット1曲目には優しさ温かみを感じる王道ポップチューン「Honey」でス