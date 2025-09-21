こんにちは、コスメ＆メイクライターの古賀令奈です。「今っぽい雰囲気の眉に憧れるけど、どうすればいいかわからない」とお悩みではありませんか？今回ご紹介する方法なら、アイブロウペンシルとアイブロウマスカラの2本だけで今っぽナチュラル眉が完成します。初心者さんでも簡単にできる方法なので、ぜひお試しください。【詳細】他の記事はこちらポイント1：2アイテムでOK。アイシャドウと近い色みの明るめ眉を目指す今っぽい