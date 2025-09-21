お部屋のインテリア、スタイリッシュにまとめたいなら、家具だけでなく小物にもこだわりたいですよね。ダイソーには鏡面ディスプレイのかっこいい時計が売っていて、インテリア感覚でおしゃれに置いておけます。生活感を感じさせないデザインで、一見時計に見えないから、インテリアの邪魔をしませんよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：デジタル時計 ミラータイプ価格：￥550（税込）販売ショップ：ダイソー鏡面ディスプ