野菜室の整理整頓にプラスチック製のバスケットを使っていた筆者。汚れるたびに洗うのが面倒でしたが、ダイソーの専用バッグで悩みが一気に解消されました！マチがたっぷりあるから、十分な量を収納できて使い勝手抜群。素材もしっかりしていて丈夫です◎小物や衣類の整理整頓にも使えるので、とてもおすすめですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：野菜仕切りバッグ S 3枚入、野菜仕切りバッグ M 2枚入価格：各￥110（