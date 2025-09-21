◆パ・リーグ楽天―西武（２１日・楽天モバイル）【西武】１（中）西川、２（二）滝沢、３（指）外崎、４（一）セデーニョ、５（左）渡部聖、６（三）山村、７（右）長谷川、８（遊）源田、９（捕）古賀悠、▽投＝隅田【楽天】１（右）中島、２（遊）村林、３（二）黒川、４（指）ボイト、５（一）浅村、６（三）フランコ、７（左）鈴木大、８（捕）太田、９（中）武藤、▽投＝藤井