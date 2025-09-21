◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点リードの７回２死二塁で迎えた５打席目は申告敬遠で勝負を避けられ、本塁打王争いでリーグ単独トップに浮上する２打席連発の５４号とはならなかった。本拠地には大ブーイングがこだました