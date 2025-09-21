オイシックスは２１日、元広島の薮田和樹投手（３３）が２０２５年シーズンをもって退団すると発表した。薮田は球団を通じて「２年間という短い間でしたが自分に挑戦する機会を与えていただきありがとうございました．ファームリーグ参加１年目という貴重なタイミングでこのチームに携われたことは野球人として貴重な経験となりました」などとコメントした。薮田は岡山理大付から亜大を経て２０１４年度ドラフト２位で広島入