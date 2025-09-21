「ドジャース−ジャイアンツ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。六回の第４打席で２試合連続の５３号ソロを放った。ＮＨＫＢＳで解説を務めた長谷川滋利氏は「簡単に打ってる感じがする。軽く合わせてヒットを打ってるような。それがホームランになっているイメージ」と驚嘆した。