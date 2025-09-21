メ～テレ（名古屋テレビ） 21日午前、名古屋市港区の伊勢湾岸道で車5台が追突する事故があり、11人がけがをしました。 消防によりますと、21日午前10時ごろ、伊勢湾岸道下りの名港中央大橋で、事故の当事者から「けが人が複数いる」という119番通報がありました。 普通乗用車4台とトラック1台が追突事故を起こしたとみられます。 けが人は11人で、そのうち1人は一時、車内に閉じ込められていましたが、消防により救