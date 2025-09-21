思い入れがありすぎたがゆえにいよいよ、マツダの話である。【画像】2012年に生産終了したRX-8と2023年に登場したMX-30ロータリーEVとそのエンジン工場！全48枚……随分と大げさな書き方で始めてしまったが、個人的な思い入れがありすぎたがゆえ、当コラムではなかなか取り上げることができなかった。今回のテーマはマツダ。MX-30ロータリーEVについて前編、後編に分けてレポートする。 マツダ私は2021年9月に