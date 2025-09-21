１０日、蒲津渡遺跡の黄河大鉄牛と鉄人像。（永済＝新華社記者／楊晨光）【新華社太原9月21日】中国山西省永済市の蒲津渡遺跡に残る牛の鉄像「黄河大鉄牛」は、唐の開元12（724）年に浮橋を固定するために鋳造され、1300年以上の歴史を持つ。全部で8体あり、これまでに4体を発掘。1体当たりの重さは55〜75トンで、使用された鉄の総量は、当時の全国生産量の8割に相当するとされる。黄河大鉄牛は実用性と芸術性を兼ね備えた貴