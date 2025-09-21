西武のタイラー・ネビン内野手（28）が21日、体調不良のために前日に続いて2日連続で楽天戦（楽天モバイル）を欠場した。球場には来ずに、チームより一足先に帰京した。ネビンは前日までチームで唯一全130試合に出場。そんな助っ人が欠場したことで、パ・リーグは開幕から全試合出場を続けている選手が「0人」に。これは05年以来でリーグ史上2度目の「珍事」になった。西口監督は前日の試合後「体調不良」と説明。病院の診