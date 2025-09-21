Maison de FLEURから、創業300年以上の歴史を持つ老舗人形メーカー「吉徳」との初コラボアイテムが登場します。人気シリーズ「レトロぬいぐるみこれくしょん」のクリーミーねことクリーミーうさぎが、可憐な小花柄ワンピースやリボンでおめかし。バッグやポーチ、チャームなど全7型をラインアップし、9月26日（金）より店舗、25日（木）20時からは公式ECサイトで販売