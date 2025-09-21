家族の有無にかかわらず誰にでも生じるのが、死後の事務処理です。自分も周りも後悔しない最期を迎えるために、最低限備えておくべきこととは。長く現場に携わってきた専門家が、さまざまな疑問に答えます（構成：上田恵子）【一覧】死後の手続きはこんなにたくさん！* * * * * * *Q.夫が亡くなって一人暮らし。自分が死んだ後、遠方の子どもの手を煩わせないためにできることは？A.希望をまとめて託し、連絡ルートも確保を死