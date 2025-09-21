今年行われた一連のテクノロジー関連展示会に人工知能（AI）トイが次々に登場し、話題を集めた。年初に米国ラスベガスで行われたコンシューマー・エレクトロニクス・ショー（CES）では、日本発の抱きつく縫いぐるみ風ロボット「みるみ」と中国発のAI搭載ペット型ロボット「Ropet」が展示され、人気を博した。3月に上海で開催された中国家電・消費電子博覧会（AWE）には、TCLのAIコンパニオンロボット「AiMe」（発売前）が登場。こ