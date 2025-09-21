¡ÒÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù10·î¹æ¤«¤éµ­»ö¤òÀè½Ð¤·¡ª¡ÓµÈ²¬½¨Î´¤µ¤ó¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤¬ÉñÂæ¤ÎËÜ³Ê¼Ò²ñÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡ØÌë¤ÎÆ»É¸¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë·º»ö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤Î¸þ¤­¹ç¤¤Êý¤äÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡Ê¹½À®¡§Æâ»³Ì÷»Ò»£±Æ¡§¾®ÎÓ¤Ð¤¯¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÏÆ»¤ÊÁÜºº¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯·º»ö¡¦Ê¿ÎÉÀµÂÀÏº¤ò±é¤¸¤¿µÈ²¬¤µ¤ó* * * * * * *90Ç¯Âå¡¢¼Ò²ñ¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Îº£²ó¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À