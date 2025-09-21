『ちいかわ』でおなじみのイラストレーターのナガノが手掛ける「じいさん」をご存知だろうか？9月12日（金）に初の「マスコット」が発売されたのだが、「ナガノマーケット」公式通販では完売になるほど、今人気を博している。“なんか小さくてかわいいやつ”通称『ちいかわ』から程遠い、“なんかでっかくていかついおじさん”がなぜ注目を集めるのか…？今回は「じいさん」の魅力をひも解いていく。【写真】靴までステキｗ