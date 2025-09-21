¸½ÃÏ£¹·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£µÀá¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢¶¯Å¨¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£15°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àºòµ¨¤ËÂ³¤­¡¢Âç·¿Êä¶¯¤ò¤·¤¿º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢£²¡Ý£±¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¤¿¡£³«»Ï£µÊ¬¤ÇÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¤¬¡¢Áê¼êGK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ÎÂà¾ì¤òÍ¶¤¤¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤Ë¡£¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢14Ê¬¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢37Ê¬¤Ë¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î