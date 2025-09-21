気象庁が21日午前10時10分発表した台風情報によると、同9時現在、猛烈な台風19号は南鳥島近海にあり、西北西に 20 km/h で進んでいる。中心気圧920hPa、中心付近の最大風速55 m/s、最大瞬間風速75 m/s、25m/s以上の暴風域全域 150 km、15m/s以上の強風域東側330 km、西側280 km。その後、26日朝まで日本の東海上でほとんど停滞する予測になっている。ヨーロッパ中期予報センターなどの海外予想モデルでは、西進して日本に近づ