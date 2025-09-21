静岡県河津町の動物園「iZoo」では、東南アジアに生息する「マレーハコガメ」の赤ちゃんが誕生し、一般公開されています。 【動画】チャームポイントは“殿様の顔”に見える模様 マレーハコガメの赤ちゃん誕生で一般公開=静岡・河津町 長さ4．4センチ、体重15グラムのマレーハコガメの赤ちゃんです。 産卵数が少なく、繁殖例が少ないカメですが、母親が2025年6月に1つだけ産卵し、ふ卵器に入れた卵が9