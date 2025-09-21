◇米女子ゴルフツアーアーカンソー選手権第2日（2025年9月20日アーカンソーピナクルCC＝6438ヤード、パー71）第2ラウンドが行われたが、雷雨のため多くの選手がスタートできずにサスペンデッドとなった。第1ラウンドで63をマークして首位の勝みなみ（27＝明治安田）もスタートしていない。