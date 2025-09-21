寒冷前線が通過し、県内は21日未明にかけまとまった雨が降りました。21日夕方まで土砂災害に注意が必要です。寒冷前線が通過し未明にかけまとまった雨が降った県内。21日午前までの24時間に降った雨の量は、糸魚川市平岩で83.5ミリ、村上市高根で65.0ミリなどとなりました。21日は緩やかに高気圧に覆われますが、夕方まで雨が降る所がある見込みです。新潟地方気象台は上・中・下越では21日夕方まで土砂災害に、下越・佐渡では夜遅