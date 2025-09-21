２１日午前１０時５分頃、名古屋市港区の伊勢湾岸自動車道下り線の名港中央大橋で、大型トラックと乗用車計５台が絡む多重事故があった。市消防局によると、乗用車３台に乗っていた子どもを含む計１１人が病院に搬送された。いずれも意識はあるという。愛知県警高速隊が事故原因を調べている。