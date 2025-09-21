NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。オリックスは西川龍馬選手を抹消し、佐藤一磨投手を1軍登録しました。西川選手は96試合に出場しパ・リーグトップの打率.310をマーク。5本塁打、40打点をあげていました。しかし前日20日のソフトバンク戦、第3打席で自打球が右すね付近を直撃。ベンチ裏で治療を受けた後にグラウンドに戻りプレーを続行しましたが、その裏の守備から試合を退いていました。1軍昇格した佐藤投手は今季1試合に先