◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手が今季53号のホームランを放ちました。大谷選手は1番・指名打者で先発出場。6回先頭で打席に立った大谷選手は、ジョエル・ペゲーロ投手の5球目、160キロのストレートを捉え、左スタンドへと華麗に運びました。これで大谷選手は2試合連続のホームランとなり、直近5試合で4本塁打。フィリーズ・シュワバー選手に並びリーグトップタイの53