¥×¥ê¥·¥é¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¡Ê£¸£°¡Ë¤Ï£±£¹£·£³Ç¯¤Ë¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ÈÎ¥º§¤·¤¿¸å¡¢Åö»þ¤Þ¤À¼ã¤­¥¨¥ê¡¼¥ÈÊÛ¸î»Î¤À¤Ã¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤ÈÈëÌ©Î£¤ËÇ®°¦¸òºÝ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤·¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¤¬ÃÎ¤Ã¤¿¤Ê¤é¡¢·ã¹â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢£²£³ÆüÈ¯Çä¤Î²ó¸ÜÏ¿¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤Ï¸å¤Ë?À¤µª¤ÎºÛÈ½?¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿£Ï¡¦£Ê¡¦¥·¥ó¥×¥½¥ó»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤ÇÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¡¢¾¡ÁÊ¡£¥­¥à¡¦¥«¡¼¥À¥·¥¢¥ó¤é£³»ÐËå¤ÎÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ