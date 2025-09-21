２１日放送のＴＢＳ系「サンデージャポン」（日曜午前９時５４分）で、アシスタントを務める同局の良原安美アナウンサー（２９）が、来週２８日放送をもって番組を卒業することを発表した。番組の最後に、ＭＣを務めるお笑いコンビ「爆笑問題」の田中裕二が「良原アナが番組卒業ということで」と振ると、「来週９月２８日をもって卒業となります。最後まで全力で務めますので、よろしくお願いします」と報告した。ここでＭＣ