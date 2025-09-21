◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節東京Ｖ４―２岡山（２０日・味スタ）東京Ｖがホームで岡山に４―２で勝利し、リーグ５戦ぶりの白星を挙げた。勝利の立役者のひとりとなったのが、日大から２７年加入が内定している特別指定選手のＦＷ平尾勇人だ。右シャドーで初先発すると、立ち上がりから前線からの惜しみないプレスを続け、ボールを持てば積極的にシュートを放ってゴールを狙う。すると前半終了間際に歓喜の時を迎えた。