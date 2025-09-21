◆北海道六大学野球秋季リーグ戦第５節最終日北洋大４―１旭川市大（２１日、苫小牧・とましんスタジアム）今秋限りでの休部が決まっている北洋大が最終戦に臨み、４―１で旭川市大に勝利。有終の美を飾り、５勝５敗の３位で最後のリーグ戦を終えた。２回に９番・熊野圭将右翼手（４年）の内野安打の間に先制すると、３回は５番・北沢総星遊撃手（４年）、５回は６番・若松星明一塁手（４年）の適時打でさらに３点を追加し